AKYAZI’LI YEŞİL AİLESİNDE ACI ÜSTÜNE ACI

İlçemiz Gazi Süleyman Paşa Mahallesi Akminare halkından merhum emekli postacı Fikri Yeşil'in Eşi, Fatih Yeşil'in Annesi, merhum Muharrem Muammer ve Metin Kaliç'in Ablaları, İrfan ve ihsan Meydan ile

İlçemiz Gazi Süleyman Paşa Mahallesi Akminare halkından merhum emekli postacı Fikri Yeşil'in Eşi, Fatih Yeşil'in Annesi, merhum Muharrem Muammer ve Metin Kaliç'in Ablaları, İrfan ve ihsan Meydan ile Fehmi Yeşil'in Yengeleri Hasan Kaliç, Mehmet Gelleci ve Fatih Hocaoğlu'nun Kayınvalideleri Mahmure Yeşil vefat etti.

Daha 15 gün önce babaları emekli postacı Fikri Yeşil’i kaybeden ve daha acısını unutmadan bu defa anneleri Mahmure Yeşil’i kaybetti ve acı üstüne acı yaşadı.

Merhume Hahmure Yeşil’in cenazesi bugün Gazi Süleyman Paşa Camii'nde kılınan Cuma Namazı ve cenaze namazını müteakip süt fabrikası yanı aile mezarlığında toprağa verildi.

Merhume Mahmure Yeşil’e Cenabı Allah’tan rahmet yakınları ve sevenlerine sabırlar dileriz. BİZİM AKYAZI

Oğlu : Fatih Yeşil 0533 656 83 25