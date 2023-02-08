Akyazılı umreciler dualarla uğurlandılar

​​​​​​​Vakfe Tur Şirketi ile umreye gidecek olan 41 Akyazılı, öğle namazı sonrası Gazi Süleyman Paşa Cami önünde düzenlenen sade bir tören ve ardından

Vakfe Tur Şirketi ile umreye gidecek olan 41 Akyazılı, öğle namazı sonrası Gazi Süleyman Paşa Cami önünde düzenlenen sade bir tören ve ardından gerçekleşen ve din görevlisi Mustafa Uluköylü tarafından yapılan dua sonrası kutsal topraklara gitmek üzere uğurlandılar

Aileleri v e yakınlarının da katıldığı uğurlamada umreci Akyazılıların bir hayli heyecanlı oldukları gözlendi. Akyazılı umreciler kutsal topraklara 15 günü Mekke’de, 5 günü de Medine’de olmak üzere toplamda 20 günlük bir ziyaret yapacaklar. Ve ziyaretlerin tamamlanmasının ardında da Akyazı’ya geri dönecekler.