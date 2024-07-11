Akyazılı şoförler seçim sonucundan memnunlar

​​​​​​​Geçtiğimiz günlerde Ankara ATSO salonunda yapılan Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonunun olağan genel kurulu

Geçtiğimiz günlerde Ankara ATSO salonunda yapılan Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonunun olağan genel kurulu yapıldı. İki adayın yarıştığı ve mevcut başkan Fevzi Apaydın’ın 918 farkla kaybettiği seçimi Mehmet Yiğiner kazandı.

Akyazı Şoförler Odası delegeleri de Şaban Özdemir’in başkanlığında Ankara’ya gittiler, seçime katıldılar ve oylarını kullanıp Akyazı’ya geri döndüler.

Başkan Şaban Özdemir Akyazı’ya döndükten sonra yaptığı açıklamada şunları söyledi “ Gayet seviyeli bir seçimi ve genel kurulu geride bıraktık. İki liste kıyasıya bir mücadele örneği gösterdi. Yarışı Mehmet Yiğiner ve ekibi kazandı. Akyazı Şoförler Odası olarak genel kurula tam kadro katıldık ve oylarımızı kullanıp İlçemize geri döndük. Yapılan genel kurulun seçimi kazanan ekip ve tüm şoför esnafı için hayırlara vesile olmasını temenni ediyoruz. Yeni başkanımıza hayırlı olsun dileğimizi gönderirken, eski başkanımıza da hizmetleri için teşekkür ediyoruz” dedi.