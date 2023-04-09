Akyazılı şoför esnafı iftarda buluştu

Akyazı Adapazarı arasında yolcu taşımacılığı yapmakta olan otobüslerin sahip ve sürücülerine bağlı oldukları Kooperatif yönetimi tarafından iftar

Akyazı Adapazarı arasında yolcu taşımacılığı yapmakta olan otobüslerin sahip ve sürücülerine bağlı oldukları Kooperatif yönetimi tarafından iftar yemeği verildi. Geçmişten gelen bir gelenek olan ve As lokantasında verilen iftar yemeğine eski yeni şoför esnafı tam kadro katıldı.

Kooperatif başkanı Mehmet Karadayı, bu geleneğimiz geçmişten gelmektedir. Bizden önceki yönetimlerimiz tarafından başlatılan bu geleneği şu anda görevde olan biz dev am ettirmekteyiz. Davetimize katılan büyüklerimiz başta olmak üzere tüm meslektaşlarımıza, misafir olarak katılan Oda başkanlarımıza teşekkür ediyorum dedi.