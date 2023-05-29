AKYAZI'LI PEKER AİLESİNE AĞRI'LI GELİN GELDİ

ıllar önce Ağrı İlinin Patnos ilçesinden gelerek Akyazı’ya yerleşen Peker Ailesine memleketleri olan

Yıllar önce Ağrı İlinin Patnos ilçesinden gelerek Akyazı’ya yerleşen Peker Ailesine memleketleri olan Ağrı ili Patnos ilçesinden gelin geldi.

Aslı ve Mehmet Peker çiftinin yakışıklı delikanlısı Mustafa Peker, Nurten ve Bedir Yılmaz çiftinin güzel kızları Rana Yılmaz Kılıçoğlu Düğün salonunda düzenlenen düğün töreni ile dünya evine girdi.

Gelin ve damadın mutlu günlerine katılan gençler müzik eşliğinde oynadıkları oyun ve dansları ve halk oyunları ile geceye renk kattılar

Rana ve Mustafa Peker’in düğün törenine yakın akrabaları eş ve dostları katıldı.

BİZİM AKYAZI ailesi olarak genç çiftleri tebrik eder, kurdukları yeni yuvalarında sağlıklı, mutlu ve huzur dolu yıllar dileriz.