AKYAZI'LI ​​​​​​​ÖĞRENCİLER  AKIL VE ZEKA OYUNLARINDA TER DÖKTÜ

​​​​​​​Akyazı İlk ve Ortaokul öğrencileri arasında yapılan Akıl ve Zeka oyunları final yarışmalarında dereceye giren öğrenciler ödüllerini aldılar.

Akyazı İlk ve Ortaokul öğrencileri arasında yapılan Akıl ve Zeka oyunları final yarışmalarında dereceye giren öğrenciler ödüllerini aldılar.

Nevruz Banoğlu İlkokulunda yapılan final yarışmalarına olağanüstü ilgi vardı. Yarışmacı öğrencilerden daha çok anne babaları büyük heyecan yaşadılar. Puanlama usulü ile yapılan yarışmalar sonunda dereceye giren öğrencilere madalyaları öğretmenleri ve okul müdürleri tarafından verildi.

Öğrencilerin düşünen, üreten ve karşılaştıkları problemler karşısında çözümler bulabilen bireyler olarak yetişmesi, bireysel ve grup oyunları ile yeteneklerinin geliştirilmesi, sosyal gelişimlerinin desteklenmesi, kendilerini ifade edebilme fırsatının sunulması ve öğrenciler arasındaki iletişim ve dostluk duygularının geliştirilmesi amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı ve Tüm Akıl ve Zeka Oyunları Federasyonu (TAZOF) arasında imzalanan iş birliği protokolü kapsamında düzenleniyor.

Mangala, Kulami, Pentago, Reversi, Q-bitz, Equilibrio ve Küre olmak üzere 7 akıl ve zeka oyununun yer aldığı yarışmada, ilk ve ortaokul öğrencileri birbirlerini yenmek için kıyasıya mücadele etti. Yarışma sonunda ise her kategoride birinci, ikinci ve üçüncü olan öğrencilere ödülleri verildi.

İlkokul Kategorisinde İlçe Birincileri

Küre: Melih Muhsin AYDIN (Şehit Halil Üleç İlkokulu)

Pentago: Ömer Selim DURSUN (Nevruz Banoğlu İlkokulu)

Equilibrio: Burhanettin Efe SAYIN (Paris İlkokulu)

Mangala: Ömer YAĞMUR (Nevruz Banoğlu İlkokulu)

Q-Bitz: Erva KÖSE (Nevruz Banoğlu İlkokulu)

Ortaokul Kategorisinde İlçe Birincileri

Küre: Muhammed Tahir YILDIZ(Kuzuluk Dr. Enver Ören Ortaokulu)

Mangala: Rumeysa KALEM (Kuzuluk Dr. Enver Ören Ortaokulu)

Pentago: Ahmet Duhan ALTUNBAŞ (TOBB Hüsamettin Bayraktar Ortaokulu)

Kulami: Ecrin ÖKSÜZ (Akyazı Kız İmam Hatip Lisesi)

Reversi: Ebrar AKA (Akyazı Kız İmam Hatip Lisesi)

Turnuvaya katılan tüm öğrencilerimizi tebrik ediyor, turnuvanın düzenlenmesinde ve öğrencilerimizin yetiştirilmesinde emeği geçen öğretmenlerimize teşekkür ediyoruz…