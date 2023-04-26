AKYAZILI ODA BAŞKANLARI “Birimiz hepimiz, hepimiz birimiz için varız”  

Ağaç İşleri, Bakkallar, Berberler, Esnaf ve Sanatkarlar, Gıda Maddeleri, Madeni Sanatkarlar, Manifaturacılar ve Şoförler Akyazı’da

Ağaç İşleri, Bakkallar, Berberler, Esnaf ve Sanatkarlar, Gıda Maddeleri, Madeni Sanatkarlar, Manifaturacılar ve Şoförler Akyazı’da SESOB’a bağlı Odalar.

Oda başkanları Birol Yılmaz, Hüseyin Kaliç, Hasan Cengiz, Emin Üstün, Mustafa Demiralay, Sezgin Durmuş, İsmet Öztürk ve Şaban Özdemir’in sergiledikleri birlik ve beraberlik sadece Odalarına kayıtlı üyeleri değil, Akyazılıların tamamını sevindiriyor.

Oda başkanları, “Birlikten kuvvet doğar. Birimiz hepimiz, hepimiz birimiz için” sloganı ile yola çıktıkları belirterek, hangi Odamızın olursa olsun şayet ortada bir sorun varsa hep birlikte ve el birliğiyle o sorunu çözmenin arayışı içine giriyoruz. Zaten bu birlikteliğimizi gören sorun çözücüler bizi fazla zorlamadan sorunumuzu çözüyorlar. Bu durumu bizler görevde olduğumuz sürece böyle sürdürmeye kararlıyız açıklaması yaptılar.