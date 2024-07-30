Akyazılı Oda başkanları Alişan’ı ağırladı

Şoförler Odası başkanlığı tarafından düzenlenen aşure ikramı etkinliğine katılmak üzere beraberinde başkanvekili Muzaffer Kabacan ve Sakarya Mobilyacılar Odası başkanı Muhittin Kılıç ile birlikte Akyazı’ya gelen SESOB

Şoförler Odası başkanlığı tarafından düzenlenen aşure ikramı etkinliğine katılmak üzere beraberinde başkanvekili Muzaffer Kabacan ve Sakarya Mobilyacılar Odası başkanı Muhittin Kılıç ile birlikte Akyazı’ya gelen SESOB başkanı Hasan Alişan, etkinliğe katıldıktan sonra BBP Akyazı belediye başkan adayı ve iş insanı Osman Karaoğlan’ın davetini kırmadı ve beraberinde gelen başkanlar ve Akyazı’daki tüm Oda başkanları ile birlikte çay içti.

Bir taraftan çayını yudumlayan SESOB başkanı Alişan, bir taraftan da Akyazılı Oda başkanları ile çalışmaları hakkında bilgi alışverişi yaptı ve bolca sohbetten sonra da aşure ve çay ikramında bulunanlara teşekkür ederek Sakarya’ya geri döndü.