Akyazılı muhtarlara sıfır atık eğitimi

​​​​​​​Akyazı Kaymakamlığı’nın Muhtarlara yönelik düzenlediği toplantıda Akyazı Belediyesi tarafından Sıfır Atık eğitimi gerçekleştirildi.

Akyazı Kaymakamlığı’nın Muhtarlara yönelik düzenlediği toplantıda Akyazı Belediyesi tarafından Sıfır Atık eğitimi gerçekleştirildi.

Akyazı Kaymakamlığı, Akyazılı Muhtarlara yönelik toplantı düzenledi. Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde gerçekleştirilen toplantıya Akyazı Kaymakamı Yakup Güney, Akyazı Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Öztürk, İlçe Emniyet Müdürü Hasan Fehmi Talay, İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Özdemir, İlçe Müftüsü Kamil Özcan Demir, daire müdürleri ve muhtarlar katıldı.

Bağımlılıklarla mücadele, kadına karşı şiddete yönelik alınacak önlemler gibi birçok konuda bilgilendirmenin yapıldığı toplantıda Akyazı Belediyesi görevlileri tarafından sıfır atık, çevre kirliliğinin önlenmesi, doğal kaynakların verimli kullanılması ve geri kazanımın önemi üzerine eğitim verildi. Mahallelerdeki Sıfır Atık çalışmalarına her türlü desteğin sağlanacağı da ifade edildi.