AKYAZI’LI MUHTARLAR DERT KÜPÜ

Akyazı Kaymakamlığı Mahalle Muhtarları, daire Müdürleri, Belediye yetkilileri, emniyet ve Jandarma yetkilileri ile birlikte düzenlediği toplantıda

Akyazı Kaymakamlığı Mahalle Muhtarları, daire Müdürleri, Belediye yetkilileri, emniyet ve Jandarma yetkilileri ile birlikte düzenlediği toplantıda muhtarları dinledi.

Kaymakam Yakup Güney’in izinli olması nedeniyle katılmadığı toplantıya Akyazı Kaymakamlığına vekalet eden Hendek Kaymakamı Halil İbrahim Acır başkanlık etti.

Kaymakam Acır valilik emriyle yapılan toplantılarda 2022 yılı çalışmalarının gözden geçirileceği ve 2023 yılında neler yapılabileceği gözden geçirileceğini, ilçe merkezi ve mahallerimizde yaşanılan sorunların bilhassa muhtarlarımızdan dinleyerek tespit edilmesi ve rapor halinde ilgili makamlara bildirilerek çözüm yollarının aranılacağını söyledi.

Daha sonra söz alan mahalle muhtarları mahallelerinde yaşamakta oldukları sorunları dile getirirken adeta dert küpü olduklarını gösterdiler.

İlk sözü Altındere muhtarı Ergün Kalyoncu aldı. Kalyoncu Mahallemize yıllar önce doğal gaz verildiği halde hala doğal gaz verilmeyen evlerimiz var. Hayvancılığımızın yoğun olduğu mahallemizde meralarımızı kullanamıyoruz. Meralarımız mutlaka kullanmamıza açılmalıdır. Orman yollarımız bozuk. Allah göstermesin ormanda bir yangın çıksa ormana çıkamayacağız. Vatandaşlarımızın yakacak odun ihtiyaçlarını karşılamıyorlar. Orman İşletme şefimize bir türlü ulaşamıyoruz.. Dedi.

Daha sonra söz alan Hasanbey Mahallesi Muhtarı Nuri Öztürk Mahallemizde elektrik direkleri değişiyor. Telefon kabloları bu direklerde asılı idi şimdi yerlerde çoğu kopuk. İnternetimiz yok. Bildirdiğimiz halde Telekom yetkilileri ilgilenmiyor.

Yuvalak Mahalle muhtarı Bahri Copkayaoğlu okullarının tadilatta olduğu, çocuklarının Akyazı’daki bir okula taşındığını, birkaç erteleme ile 23 Ocak 2022 tarihinde tamamlanması gerektiği ve 2. Dönem çocuklarımızın okulumuzda eğitim öğretime devam edeceği halde inşaat hala tamamlanamadı. Öğrencilerimiz ve velileri büyük sıkıntı içinde okulumuz bir an önce tamamlansın. Ayrıca mera yollarımız çok bozuk. Meralarımıza bu havalarda gidemiyoruz. Mutlaka bakımı yapılmalı.

Hanyatak Mahalle Muhtarı Ahmet Acar ise yaşam merkezimiz hazır ancak neden açılmıyor diye sorarken muhtarlarımızın hemen hepsi su paralarının aşırı zamlandığından şikayetle suyun kaynağında olmamıza rağmen şehir merkezinde uygulanan tarifeden fatura kesiliyor. Su yaşam ihtiyacımız sudan para kazanılmaz. Diyerek indirime gidilmesini istediler. Muhtarların Ortak dertlerinden biri de kırsal mahalle olmak istedikleri yönünde oldu.

Batakköy Mahalle Muhtarı da Karacasu projesinin bir an önce tamamlanması ve derenin her iki yanındaki bozuk olan ulaşım yolunun da bir an önce tamamlanmasını istedi. Batakköy mahallesinin imar planı ve 18 uygulamasının ne durumda olduğunu sordu.

Gökçeler Mahallesi Muhtarı ise mahallesinde 4 hanenin 7 yıldan beri elektriksiz olduğunu bir çok yollarının da bakıma ihtiyacı olduğunu söyledi.

Toplantıda son sözü Muhtarlar Derneği Başkanı Ahmet Savaş aldı. Başkan Savaş Doğal gazı olmayan orman mahallelerinin yakıt sıkıntısı çektiğini, ormandan daha önceleri almakta oldukları yakacak odun ihtiyaçlarının mutlaka karşılanması gerektiğini söyledi.

Muhtarların Belediyeyi ilgilendiren sorularına Belediye Başkan Yardımcısı Aslan Yılmaz cevaplandırdı. Muhtarların Kırsal Mahalle isteklerini büyük şehre gönderdiklerini sorunun orada çözülmesi gerektiğini, kadastro çalışmalarının ise eleman eksikliği nedeniyle yavaş gittiğini, Karacasu projesinin ihale edildiğini ve yakında kalan kısmın tamamlanacağı şeklinde cevaplandırdı.

Okullarla ilgili sorulara da İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü İbrahim Baş cevap verdi.

Kaymakam Halil İbrahim Acır toplantıya son verirken problemlerin not edildiğini ve ilgili Valiliğe ulaştırılacağını söyledi ve toplantıya katılanlara teşekkür etti.