Akyazılı Muhtarlar Ankara yolunda

​​​​​​​Akyazı’da görev yapan 55 Mahalle Muhtarı İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün davetine katılmak üzere yola çıktı. Akyazılı Muhtarlara Akyazı Belediyesi Muhtarlık Birim Müdürü Orhan Benlide eşlik edecek.

Akyazı’da görev yapan 55 Mahalle Muhtarı İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün davetine katılmak üzere yola çıktı. Akyazılı Muhtarlara Akyazı Belediyesi Muhtarlık Birim Müdürü Orhan Benlide eşlik edecek.

Akyazılı Muhtarlar 19 Ekim 2023 Çarşamba günü saat 14.00 de yapılacak olan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylunun da katılacağı açılış törenine katılacaklar.

Bu törende Akay Caddesinde yapılan Muhtarlar Evi açılışı ile 5 Vilayette yapılacak olan 100 Muhtar hizmet binasının temeli Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından atılacak.

Törende Muhtarlar Federasyonu Başkanı Bekir Aktürk, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan birer konuşma yapacaklar. Konuşmalardan sonra açılış ve temel atma törenleri gerçekleştirilecek.

Akyazılı Muhtarlar açılışı yapılan Muhtarlar Evini gezdikten sonra İçişleri Bakanlığı Merkez binası bahçesinde verilecek olan yemeğe katılacaklar ve daha sonra Akyazı’ya geri dönecekler.