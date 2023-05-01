Akyazılı Merve ve Ömer nişanlandı

Aynı zamanda Akyazı belediye başkan yardımcılarından Ali Özer’in de yeğeni olan (ablasının torunu) Emine-Vejdi Öztemel’in yakışıklı oğulları

Aynı zamanda Akyazı belediye başkan yardımcılarından Ali Özer’in de yeğeni olan (ablasının torunu) Emine-Vejdi Öztemel’in yakışıklı oğulları Ömer ile Yuvalak Mahalle sakinlerinden Emriye-Hamit Kılıç’ın güzel kızları Merve ile nişanlandı.

Kılıç ailesinin Yuva lak Mahallesindeki evlerinde gerçekleşen sade törende mutlu çiftin yüzükleri Belediye başkan yardımcısı Ali Özer tarafından “ Hayırlı uğurlu ve bir ömür boyu mutluluk” dilekleri ile takıldı.

Evliliğe giden yolun ilk adımını tamamlayan Kılıç ve Öztemel aileleri şimdi önümüzdeki günlerde yapmayı düşündükleri düğün için şimdiden hazırlıklara başladı.