Akyazı Magazin
Giriş Tarihi : 01-05-2023 13:59

Akyazılı Merve ve Ömer nişanlandı

Aynı zamanda Akyazı belediye başkan yardımcılarından Ali Özer’in de yeğeni olan (ablasının torunu) Emine-Vejdi Öztemel’in yakışıklı oğulları

Akyazılı Merve ve Ömer nişanlandı

Aynı zamanda Akyazı belediye başkan yardımcılarından Ali Özer’in de yeğeni olan (ablasının torunu) Emine-Vejdi Öztemel’in yakışıklı oğulları Ömer ile Yuvalak Mahalle sakinlerinden Emriye-Hamit Kılıç’ın güzel kızları Merve ile nişanlandı.

Kılıç ailesinin Yuva lak Mahallesindeki evlerinde gerçekleşen sade törende mutlu çiftin yüzükleri Belediye başkan yardımcısı Ali Özer tarafından “ Hayırlı uğurlu ve bir ömür boyu mutluluk” dilekleri ile takıldı.

Evliliğe giden yolun ilk adımını tamamlayan Kılıç ve Öztemel aileleri şimdi önümüzdeki günlerde yapmayı düşündükleri düğün için şimdiden hazırlıklara başladı.

 
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