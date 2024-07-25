Akyazılı kuyumculardan aşure ikramı

​​​​​​​Akyazı çarşı içinde ticari faaliyetlerini sürdürmekte olan kuyumcu esnafı çarşı içinde kurdukları stantta Akyazılı vatandaşlara aşure ikramında bulundular.

Akyazı çarşı içinde ticari faaliyetlerini sürdürmekte olan kuyumcu esnafı çarşı içinde kurdukları stantta Akyazılı vatandaşlara aşure ikramında bulundular.

Düzenlenen mini törene Kaymakam Mustafa İkbal Eşki, Belediye başkanı Bilal Soykan ve Müftü Kamil Özcan Demir, belediye meclis üyeleri, mahalle muhtarları ve STK başkanları da katıldı.

Kaymakam Eşki ve Belediye başkanı Soykan mini törende birer konuşma yaparken, Müftü Demir’de dua yaptı.

Akyazı’da ticari hayatlarını sürdüren kuyumcu esnafı hem mini törenlerine katılan hem de ikramlarını kabul eden Akyazılılara teşekkür ettiler.