Akyazılı karatecilerden bir önemli başarı daha

​​​​​​​Sezai Yolcuoğlu yönetiminde çalışmalarını aralıksız sürdüren ve düzenlenen tüm turnuva ve yarışmalara katılan Akyazılı karateciler 19-21 Temmuz tarihleri arasında Bursa Gemlik de düzenlenen 5.Uluslararası

Sezai Yolcuoğlu yönetiminde çalışmalarını aralıksız sürdüren ve düzenlenen tüm turnuva ve yarışmalara katılan Akyazılı karateciler 19-21 Temmuz tarihleri arasında Bursa Gemlik de düzenlenen 5.Uluslararası Karate turnuvasında 3 altın, bir gümüş ve bir bronz madalya alarak Akyazı’ya geri döndüler.

Düzenlenen turnuvaya 16 ülkeden 122 kulüp ve bin 650 sporcu katıldı ve Akyazılı karateciler bu turnuvada kazandıkları 5 madalya ile 122 kulüp arasında 13. sırada yer almayı başardılar.

Turnuvada Sare Kaya, Ayşen Saner ve Merve Medine Demirci altın, Elif Hira Tanrıkulu gümüş ve Fevzi Atmaca’da bronz madalya aldılar.

Başarılı antrenör Yolcuoğlu, durmak yok madalya almaya devam edeceğiz derken, kendilerine maddi ve manevi desteklerini esirgemeyenlere teşekkür etmeyi de ihmal etmedi.