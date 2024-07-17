Akyazılı karatecilerden 4 altın iki bronz madalya

​​​​​​​15 Temmuz demokrasi ve milli birlik günü münasebetiyle Sakarya Camili Yenikent spor salonunda düz enlenen il karate şampiyonasına katılan Akyazılı karateciler 4 altın ve 2 bronz

15 Temmuz demokrasi ve milli birlik günü münasebetiyle Sakarya Camili Yenikent spor salonunda düz enlenen il karate şampiyonasına katılan Akyazılı karateciler 4 altın ve 2 bronz madalya alarak Akyazı’ya geri döndüler.

Antrenörleri Sezai Yolcuoğlu’nun nezaretinde çalışmalarını sürdüren ve yapılan tüm şampiyonalara katılan ve katıldıkları yarışmalarda adeta madalya bırakmayan Akyazılı karatecilerden Sare Kaya, Saliha Yarımbaş, Ayşen Saner ve Yaren Yarımbaş bu turnuvada altın madalya alırken, Oğuzhan Kaymak ve Umut Apaydın da bronz madalya alma başarısı gösterdiler.

Karatecilerin gittikleri ve katıldıkları herk turnuvadan üstün başarılarla dönüyor olmaları Akyazılıları mutlu ediyor ve Akyazılılar antrenör Sezai Yolcuoğlu’na da tebriklerini göndermeyi ihmal etmiyorlar.