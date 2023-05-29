Akyazılı karateciler milli takıma Bir altın bir gümüş madalya kazandırdılar

​​​​​​​26-28 Mayıs tarihlerinde Karadağ’ın Bar şehrinde yapılan balkan şampiyonasına katılan karate milli takımında yer alan iki Akyazılı karateci başarılı maçlar

26-28 Mayıs tarihlerinde Karadağ’ın Bar şehrinde yapılan balkan şampiyonasına katılan karate milli takımında yer alan iki Akyazılı karateci başarılı maçlar çıkardı ve ülkemize bir altın bir gümüş madalya kazandırdı.

Antrenörleri Sezai Yolcuoğlu’nun nezaretinde çalışmalarını sürdüren Akyazılı karatecilerden Ayşen Saner (44 Kg) karşısına çıkan tüm rakiplerini yenerek balkan şampiyonu olurken, 45 kg. da yarışan Sare Kaya’da final maçında rakibine yenilince ikincilikle yetinmek zorunda kaldı ve böylece Akyazılı karateciler bir altın bir gümüş madalya ile ülkemize geri döndüler.

Şampiyonayı takip için Karadağ’a giden Karate Federasyonu başkanı Aslan Abid Uğuz tarafından da kutlanan Akyazılı sporcularımızın elde ettikleri bu başarı Akyazı’da da sevinçle karşılandı