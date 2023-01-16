Akyazılı Karateciler Madalya ve kupalara ambargo koydular

​​​​​​​Antrenörleri Sezai Yolcuoğlu’nun önderliğinde 15 Ocak 2023 Pazar günü Bursa’da yapılan İller arası 4 etaplı karate şampiyonasına 3 sporcuyla katılan Akyazılı Yıldız Karateciler 2 birincilik ve bir üçüncülük

Antrenörleri Sezai Yolcuoğlu’nun önderliğinde 15 Ocak 2023 Pazar günü Bursa’da yapılan İller arası 4 etaplı karate şampiyonasına 3 sporcuyla katılan Akyazılı Yıldız Karateciler 2 birincilik ve bir üçüncülük, 4 etabın üçünde de topladığı puanlarla etap birincisi olup üç altın kupayla geri dönmeleri Akyazı’da sevinç ve coşkuyla karşılandı.

Bursa Yıldırım Belediye salonunda yapılan yıldızlar karate şampiyonasında yıldızlar 40 Kg. da Gül Esma Çakmakçı, 44 Kg. da Sare Kaya birincilik kürsüsüne çıkarken Ayşenur Saner’de 37 Kg. da üçüncü olma başarısı gösterdi. Akyazılı Karateciler 4 etaplı şampiyonada 3etabın birinci olunca Akyazı’ya ayrıca üç altın kupa alarak geri döndüler.

Antrenör Sezai Yolcuoğlu, Bursa’da gerçekleşen ve üç sporcu ile katıldığımız şampiyonada iki şampiyon, bir üçüncü çıkararak geçmişteki başarılarımıza yenisini eklemiş olduk. Sporcularımı yürekten tebrik ediyorum, sporcularımı bizlere emanet eden ailelerine de sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum açıklaması yaptı.