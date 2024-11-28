AKYAZI’LI KARAOĞLAN AİLESİNİN ACILI GÜNÜ

​​​​​​​Akyazı Gazi Süleyman Paşa mahallesi halkından merhum Terzi Enver Karaoğlan'ın Oğlu, Erdem ve Erdal Karaoğlan'ın Kardeşleri, Yağız Karaoğlan'ın Babası, Osman Karaoğlan ve Fifa Kokartlı

Akyazı Gazi Süleyman Paşa mahallesi halkından merhum Terzi Enver Karaoğlan'ın Oğlu, Erdem ve Erdal Karaoğlan'ın Kardeşleri, Yağız Karaoğlan'ın Babası, Osman Karaoğlan ve Fifa Kokartlı hakemimiz Atilla Karaoğlan’ın Kuzeni Hüseyin Karaoğlan elim bir kaza sonucu vefat etti.

Merhum Hüseyin Karaoğlan’ın cenazesi bugün Gazi Süleyman Paşa Camii'nde kılınan Öğlen Namazını müteakip Merkez aile mezarlığında toprağa verildi.

Merhuma Cenabı Allah’tan rahmet yakınlarına sabırlar niyaz ederiz mekanı cennet olsun. BİZİM AKYAZI

Abisi: Erdal Karaoğlan 0535 636 85 13