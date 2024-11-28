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Vefat
Giriş Tarihi : 28-11-2024 14:23   Güncelleme : 28-11-2024 14:31

AKYAZI’LI KARAOĞLAN AİLESİNİN ACILI GÜNÜ

​​​​​​​Akyazı Gazi Süleyman Paşa mahallesi halkından merhum Terzi Enver Karaoğlan'ın Oğlu, Erdem ve Erdal Karaoğlan'ın Kardeşleri, Yağız Karaoğlan'ın Babası, Osman Karaoğlan ve  Fifa Kokartlı

AKYAZI’LI KARAOĞLAN AİLESİNİN ACILI GÜNÜ

 

Akyazı Gazi Süleyman Paşa mahallesi halkından merhum Terzi Enver Karaoğlan'ın Oğlu, Erdem ve Erdal Karaoğlan'ın Kardeşleri, Yağız Karaoğlan'ın Babası, Osman Karaoğlan ve  Fifa Kokartlı hakemimiz Atilla Karaoğlan’ın Kuzeni Hüseyin Karaoğlan elim bir kaza sonucu vefat etti. 

Merhum Hüseyin Karaoğlan’ın cenazesi bugün Gazi Süleyman Paşa Camii'nde kılınan Öğlen Namazını müteakip Merkez aile mezarlığında toprağa verildi.

Merhuma Cenabı Allah’tan rahmet yakınlarına sabırlar niyaz ederiz mekanı cennet olsun. BİZİM AKYAZI 

Abisi: Erdal Karaoğlan 0535 636 85 13

 

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