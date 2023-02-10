 AKYAZILI KAN VERME KUYRUĞUNDA

​​​​​​​Kızılay kan bağışı toplayan ekibi bu gün Akyazı’ya geldi. Gazi Süleymanpaşa Camii önünde sabah saatlerinden itibaren

Kızılay kan bağışı toplayan ekibi bu gün Akyazı’ya geldi. Gazi Süleymanpaşa Camii önünde sabah saatlerinden itibaren kan bağışı almaya başlayan Kızılay ekibineAkyazı’lılar her zamankinden daha fazla ilgi gösterdi ve bağış yapmak için uzun kuyruklar oluşturdu.

Kızılay Akyazı temsilcisi Mustafa Birincioğlu bugün ilçeye gelen kan bağışı toplayan ekibimize Akyazılı hemşehrilerimiz büyük ilgi gösterdi ve uzun kuyruklar oluşturdu. Kendilerine sonsuz teşekkür ediyoruz. Bugün 18.30 da sonlandıracağımız kampanyaya yoğun ilgi nedeniyle saatin uzayacağını söyleyebilirim. Dedi.

Bu arada Akyazı’ya gelen bağış ekininde 156 torba olduğu, müracaat edenlerin sayısının ise bu sayının üstünde olması nedeniyle fazla kişiler kan bağışı yapamayacaklarını öğrendiklerinde tepki göstermeleri dikkati çekti.