Akyazılı hakemler başarılıydılar

​​​​​​​Cumartesi günü yapılan 59. Akyazı Akbalık güreşlerinde aktif spor hayatlarında çayırlarda fırtına gibi esen 6 Akyazılı hakem görev aldı.

Cumartesi günü yapılan 59. Akyazı Akbalık güreşlerinde aktif spor hayatlarında çayırlarda fırtına gibi esen 6 Akyazılı hakem görev aldı.

Savaş Tan meydan başhakemliğinin yanı sıra Serdar Yıldırım Yunus Emre Yaman arasında yapılan Baş Pehlivanın belirlendiği final müsabakasını da başarıyla yönetti ve hem tepeden onu izleyen hem kule hakemlerinden, hem protokol üyelerinden, hem son güreş olduğu için çayırda bulunan tüm güreşçilerden ve de güreş severlerden tam not ve alkışı almayı başardı.

Savaş Tan’ın dışında Murat Hikmet kule, Ragıp Çokan ve Hakan Dede meydan, Ali İhsan Çokan ile Bülent Hikmet’te cetvel hakemi olarak görev yaptı ve güreşlerin bitiminden sonra da üstlendikleri görevi layıkıyla ve başarıyla yapmanın engin keyfini yaşadılar.