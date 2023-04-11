Akyazılı Hakan Baykal Destek istedi

​​​​​​​14 Mayıs 2023 günü yapılacak olan Milletvekilliği seçiminde Sakarya Milletvekilliği için İYİ Partiden aday olan Akyazılı Hakan Baykal

14 Mayıs 2023 günü yapılacak olan Milletvekilliği seçiminde Sakarya Milletvekilliği için İYİ Partiden aday olan Akyazılı Hakan Baykal Sakaryalı hemşerilerinden destek talebinde bulundu.

Sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında Hakan Baykal şunları yazdı “ 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak TBMM 28. Dönem M.Vekili genel seçiminde Sakarya İYİ Partiden Milletvekili adayıyım. Türkiye’mizde yeniden adaleti, liyakatı ve güveni tekrar tesis etmek için var gücümüzle çalışacağımıza söz veriyoruz. Birlikte başarmak için desteğinizi istiyor ve bekliyorum. Saygılarımla” ifadelerini kullandı.