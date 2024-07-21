Akyazı Magazin
Giriş Tarihi : 21-07-2024 23:38   Güncelleme : 21-07-2024 23:53

AKYAZILI GÜRKAN AİLESİNE SAPANCA’LI GELİN

​​​​​​​Akyazı Milli Eğitim camiasının sevilen  öğretmenlerinden Emekli Öğretmen Mustafa  ve Ziraat Bankasından emekli Saddet Gürkan çiftinin yakışıklı delikanlısı  Taner Gürkan gönlünü kaptırdığı Sapanca İlçesinden

AKYAZILI GÜRKAN AİLESİNE SAPANCA’LI GELİN

Akyazı Milli Eğitim camiasının sevilen  öğretmenlerinden Emekli Öğretmen Mustafa  ve Ziraat Bankasından emekli Saddet Gürkan çiftinin yakışıklı delikanlısı  Taner Gürkan gönlünü kaptırdığı Sapanca İlçesinden Fevzi ve Sultan  Dere çiftinin güzel kızları Saliha Dere ile hayatlarını birleştirdi. Damat anne ve Babası ilk evlatları Akyazı Orman İşletme Müdürü Onur Gürkan’ın ardından ikinci evlatları Taner’i de baş göz ederek asli görevlerini tamamlamış oldular.

Akyazı  Elli4 Park tesislerinde düzenlenen düğünde genç çiftlerin nikahlarını Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan kıydı. Başkan soykan hayırlı olsun ve mutluluk dilekleri ile evlilik cüzdanını gelin hanıma taktim etti.

Oldukça kalabalık bir davetlinin katıldığı nikah töreni okunan Kuran-ı kerim yapılan dua, takı merasimi ve yemek ikramı ile sona erdi.

BİZİM AKYAZI  Haber sitesi çalışanları olarak Genç  evliler Taner ve Saliha çiftine kurdukları yeni yuvalarında sağlıklı mutlu bir hayat sürmeleri  dileklerimizle tebriklerimizi sunuyoruz.

 

 

 

 
 
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