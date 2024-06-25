Akyazılı Fatih Ömercikoğlu’na bir ödül de İstanbul Terziler Odasından geldi

​​​​​​​Akyazılı ünlü sanat yönetmeni ve Koreograf Fatih Ömercikoğlu başarılı çalışmaları nedeniyle ulusal basında her zaman yer buluyor ve adından söz ettirmeyi

Akyazılı ünlü sanat yönetmeni ve Koreograf Fatih Ömercikoğlu başarılı çalışmaları nedeniyle ulusal basında her zaman yer buluyor ve adından söz ettirmeyi başarıyor.

Ömercikoğlu son olarak İstanbul Kadın ve Erkek Terziler Odası tarafından düzenlenen bir etkinliğe katkı sağladı ve sağladığı bu katkı nedeniyle de ilgili Oda tarafından plaketle ödüllendirildi.

Düzenlenen etkinlikte ödülünü ünlü sinema sanatçısı Hülya Koçyiğit’in elinden alan Fatih Ömercikoğlu, hem ödülü kendisine veren ünlü sanatçı Koçyiğit’e, hem de ödüle layık bulan İstanbul Kadın ve Erkek Terziler Odası başkan ve yönetimine teşekkür etti.