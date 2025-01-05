AKYAZI’LI DERTLİ AİLESİNİN MUTLU GECESİ

Yapı Kredi Bankasından emekli Mustafa Dertli ve Filiz Dertli’nin güzel kızları Psikolog İzel Dertli ile Serdar ve Necibe Yanık çiftinin yakışıklı delikanlısı Makine Mühendisi Enes Yanık

Akyazı İlçesi’nin tanınmış ve sevilen ailelerinden Dertli Ailesi dün gece biricik kızları İzel ile Enes’i nişanlayarak mutlu bir geceyi geride bıraktı.

Yapı Kredi Bankasından emekli Mustafa Dertli ve Filiz Dertli’nin güzel kızları Psikolog İzel Dertli ile Serdar ve Necibe Yanık çiftinin yakışıklı delikanlısı Makine Mühendisi Enes Yanık dün gece yapılan sade bir nişan töreni ile evlilik yolunda ilk adımlarını attılar.

Sadece her iki ailenin yakınlarının davetli olduğu Nişan töreni Serdivan DS Davet evi tesislerinde gerçekleşti. Nişan Yüzüklerini takan Serdivan Belediye Başkanı Osman Çelik gençleri ve ailelerini tebrik ederek mutluluklar diledi.

Akyazı İlçesi’nin tanınmış ve sevilen ailelerinden Dertli Ailesi dün gece biricik kızları İzel ile Enes’i nişanlayarak mutlu bir geceyi geride bıraktı.

Yapı Kredi Bankasından emekli Mustafa Dertli ve Filiz Dertli’nin güzel kızları Psikolog İzel Dertli ile Serdar ve Necibe Yanık çiftinin yakışıklı delikanlısı Makine Mühendisi Enes Yanık dün gece yapılan sade bir nişan töreni ile evlilik yolunda ilk adımlarını attılar.

Sadece her iki ailenin yakınlarının davetli olduğu Nişan töreni Serdivan DS Davet evi tesislerinde gerçekleşti. Nişan Yüzüklerini takan Serdivan Belediye Başkanı Osman Çelik gençleri ve ailelerini tebrik ederek mutluluklar diledi.

Dertli ve Yanık ailelerini tebrik eder, Genç nişanlıları çıktıkları bu kutsal yollarında mutlu sona ulaşmalarını dileği ile sağlık ve mutlluluklar dileriz. BİZİM AKYAZI