Akyazılı çocuklar bayramlarını kutladı

​​​​​​​23 Nisan Pazar günü Atatürk anıtına çelenk sunulması ile başlayan Ulusal Egemenlik ve Çocuk bayramı, bugünde Sosyal Gelişim Merkezi bahçesinde gerçekleştirilen törenlerle devam etti.

23 Nisan Pazar günü Atatürk anıtına çelenk sunulması ile başlayan Ulusal Egemenlik ve Çocuk bayramı, bugünde Sosyal Gelişim Merkezi bahçesinde gerçekleştirilen törenlerle devam etti.

Konuralp İlkokulu, Erdoğdu İlkokulu, Küçücek İlkokulu ve Cumhuriyet Orta okullarınca ortaklaşa düzenlenen kutlama töreni saygı duruşu ve istiklal marşının söylenmesi ile başladı. Kürsüye gelen İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Özdemir, günün anlamına ilişkin konuşmasının ardından öğrenciler adına konuşmayı Cumhuriyet Ortaokulu öğrencisi Burak Avcı yaptı.

Konuşmaların ardından anaokulu, ilkokul ve ortaokul öğrencileri şiirlerini okudular ve halkoyunları ekipleri de gösterilerini sundular. Düzenlenen tören geçit resmi ile son buldu.

Kutlama programına Kaymakam Yakup Güney, Cumhuriyet Başsavcısı Ufuk Turan, Belediye başkan yardımcısı Ali Özer, CHP, İYİ Parti, Deva Partisi, BBP İlçe başkanları, Belediye Meclis üyeleri Ergün Öztürk ve Ahmet Çetin, bazı daire müdürleri, Muhtarlar Derneği başkanı Ahmet Savaş, Gaziler, vatandaşlar, öğretmen ve öğrenciler katıldı.