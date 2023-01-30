Akyazı’lı Araştırmacı Yazar  Hüsamettin Acar’ın Eseri  “KÜÇÜK SAVAŞÇI” İçin İmza Günü

Akyazı’nın yetiştirdiği değerli gazetecilerden Hüsameddin Acar’ın kaleme aldığı Çanakkale Zaferinin çok bilinmeyen bir yanını anlatan muhteşem eser “KÜÇÜK SAVAŞÇI” okurlarıyla buluşuyor.
Eserin Yazarı Hüsamettin Acar 1 ŞUBAT 2023 Çarşamba günü Saat 12.00 de AKYAZI Gazi Süleyman Paşa cami arkasında Müftülük yakınındaki AKABE kitap evinde KÜÇÜK SAVAŞÇI kitabı için imza günü düzenledi.
Aslen Akyazı Taşburun Mahallesi halkından olup Yıllarca İstanbul’da Gazetecilik , radyo ve Televizyon alanlarında faaliyetlerde bulundu.
Yazarımız yeni kitabı “KÜÇÜK SAVAŞÇI” adlı eseri için tüm Akyazı’lıları İMZA GÜNÜNE DAVET ETTİ.