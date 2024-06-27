Akyazı’dan Serdivan’a ziyaret

​​​​​​​Akyazı İlçe Tarım Müdürü Veysel Meydan mevkidaşı Serdivan İlçe Tarım Müdürü Süleyman Akyıldız’a ziyaret

Akyazı İlçe Tarım Müdürü Veysel Meydan mevkidaşı Serdivan İlçe Tarım Müdürü Süleyman Akyıldız’a ziyaret gerçekleştirdi.

Ziyaret esnasında her iki Tarım Müdürü Meydan ve Akyıldız kendi ilçelerindeki çalışmaları ile ilgili karşılıklı bilgi alışverişi yaptı ve Sakarya tarımına el birliği ile nasıl daha fazla katkı sağlarızı konuştu.

Akyazı İlçe Tarım Müdürü Veysel Meydan’a ev sahipliği yapan Serdivan İlçe Tarım Müdürü Süleyman Akyıldız, bu tür ziyaretler hem bizlere moral veriyor hem de birlik ve beraberliğimizi sağlamlaştırıyor dedi ve yaptığı ziyaret için Meydan'a teşekkür etti.