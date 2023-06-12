Akyazı’dan ilk hacı kafilesi gitti

​​​​​​​Akyazı’dan hacca gidecek olan ilk kafile günün erken saatlerinde Gazi Süleyman Paşa cami önünde düzenlenen törenle ve hayır dualarla kutsal

Akyazı’dan hacca gidecek olan ilk kafile günün erken saatlerinde Gazi Süleyman Paşa cami önünde düzenlenen törenle ve hayır dualarla kutsal topraklara uğurlandılar.

İlçe Müftüsü Kamil Özcan’ın yaptığı dua ile uğurlanan ve ilk kafilede yer alan 99 Akyazılı hacı adayının yakınları ile yaptıkları vedada duygulu anlar yaşandı.

8 gün Medine de 26 gün de Mekke de kalacak olan adaylar ibadetlerini tamamlayıp hacı olduktan sonra Akyazı’ya geri dönecekler.

Belediye başkanı Bilal Soykan’da yola çıkacakların yakınları ile birlikte Akyazılı hacı adaylarını uğurlayanlar arasında yerini aldı.