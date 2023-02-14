Akyazı’dan Deprem Bölgesine  25Ton Slaj Yardımı

Akyazı İlçe Tarım Müdürlüğü ve Akyazı Ziraat Odasının ortaklaşa olarak sürdürmekte oldukları deprem bölgelerine yardım kampanyası çerçevesinde

Akyazı İlçe Tarım Müdürlüğü ve Akyazı Ziraat Odasının ortaklaşa olarak sürdürmekte oldukları deprem bölgelerine yardım kampanyası çerçevesinde 25 ton slaj (yem bitkisi) ni bir tırla depremin merkezi olan Kahraman Maraş’ta hayvancılık yapan çiftçilere ulaştırılmak üzere gönderdi.

Akyazı İlçe Tarım Müdürü Veysel Meydan Sakarya İl Tarım Müdürlüğü deprem bölgesine 10 gönüllü gönderdiğini Akyazı İlçe Tarım Müdürlüğümüz personelinden Veteriner hekiminin aynı bölgede görev yaptığını söyledi ve AFAD ve Tarım Bakanlığımızın koordinasyonunda Ziraat Odalarımızla birlikte başlattığımız bu çalışma bölgeden istenen ihtiyaçları kapsayacak şekilde sürdürülecektir dedi.

Akyazı Ziraat Odası yetkilileri de İlçe Tarım Müdürlüğü ile koordineli bir şekilde yardımların aralıksız sürdürüleceğini ve yaraların sarılması noktasında üzerlerine düşeni fazlasıyla yapmaya devam edeceklerini açıkladılar.