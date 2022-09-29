Akyazı'da yayalara öncelik, hayata saygı duruşu etkinliği

Ada Caddesi üzerindeki ışıksız yaya geçitlerinde bulunan yaya çizgilerinden bir tanesi kampanya çerçevesinde sembolik olarak kırmızıya boyandı.

Akyazı Kaymakamlığı tarafından “Trafikte Her Yıl Daha İyiye” mottosu doğrultusunda“ Yayalara Öncelik Duruşu, Hayata Saygı Duruşu” sloganıyla yaya önceliğine yönelik farkındalık çalışmaları gerçekleşti

İçişleri Bakanlığı trafik kazalarından kaynaklı can kayıplarının 2030 yılına kadar yüzde 50 oranından azaltılması hedefi doğrultusunda “Trafikte Her Yıl Daha İyiye“ Yayalara Öncelik Duruşu, Hayata Saygı Duruşu” sloganıyla yaya önceliğine yönelik farkındalık çalışmalarına devam ediyor.

Bu çerçevede bugün 81 ilde olduğu gibi Akyazı’da da 11.00-14.00 saatleri arasında geleceğin bilinçli yaya ve sürücüleri yaya geçitlerinde bayraklarla buluşarak trafikte yaya önceliğine dikkat çekecek uygulama yapıldı.

Ada Caddesi üzerindeki ışıksız yaya geçitlerinde bulunan yaya çizgilerinden bir tanesi kampanya çerçevesinde sembolik olarak kırmızıya boyandı.

Akyazı'daki uygulama ise Konuralp İlkokulu 4-D sınıfı öğrencileri tarafından yapıldı. Programa Kaymakam Yakup Güney, Belediye başkan yardımcıları Mehmet Öztürk ve Ali Özer, Akyazı İlçe Emniyet Müdürü Hasan Fehmi Talay, Akyazı Jandarma Komutanı Aksoy Ağtürk, trafik polisleri ve jandarma ekipleri katıldı.