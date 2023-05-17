AKYAZI’DA YAPILAN GELENEKSEL ÇOCUK OYUNLARI YARIŞMALARI OLDUKÇA ZEVKLİ VE ÇEKİŞMELİ GEÇTİ

​​​​​​​Milli Eğitim Bakanlığı çalışma programında yer alan ve Her yıl geleneksel olarak düzenlenen Geleneksel çocuk oyunları yarışmaları Devlet Hastanesi yanındaki suni sahada yapıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı çalışma programında yer alan ve Her yıl geleneksel olarak düzenlenen Geleneksel çocuk oyunları yarışmaları Devlet Hastanesi yanındaki suni sahada yapıldı.

Oldukça zevkli ve çekişmeli geçen yarışmalara büyük ilgi vardı.

Akyazı Gençlik ve spor Müdürlüğü ile Akyazı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile gerçekleşen yarışmalara 28 okul, 67 sınıf ve 802 öğrenci katıldı.

Akyazı Kaymakamı Yakup Güney’in de izlediği ve oldukça sıcak bir havada gerçekleşen yarışmalarda 4. Sınıflar Kaleli yakan top, 2. Sınıflar Yağ satarım Bal satarım ve 3. Sınıflar Mendil kapmaca oyunlarında ter döktüler.

Orta okullar ise 5. Sınıflar kız ve erkek takımları Kaleli yakan top oyunu, 6. Sınıflar kız ve erkek takımları Tombik oyunu oyununda yarıştılar.

Oyunlar sonunda düzenlenen madalya töreninde kupa ve madalyalar İlçe Kaymakamı Yakup Güney ve Okul Müdürleri ve öğretmenler tarafından verildi.

Yarışmalarda 27 hakem görev aldı.

DERECEYE GİREN OKULLAR

2.SINIF YAĞ SATARIM BAL SATARIM OYUNU

1-EVRUZ BANOĞLU İLKOKULU

2-DOKURCUN İLKOKULU

3-MADANOĞLU İLKOKULU

3-VAKIF İLKOKULU

3.SINIF MENDİL KAPMACA OYUNU

1-NEVRUZ BANOĞLU İLKOKULU

2-KÜÇÜCEK İLKÖĞRETİM

3-MADANOĞLU İLKOKULU

3-KÜÇÜCEK CUMHURİYET İLKOKULU

4.SINIF KALELİ YAKAN TOP OYUNU

1-PAZARKÖY İLKOKULU

2-NEVRUZ BANOĞLU

3-MEHMET AKİF ERSOY İLKOKULU

3-MADANOĞLU İLKOKULU

5. SINIF ERKEKLER KALELİ YAKAN TOP

1-KABAKULAK AKV. O.O.

2-KUZULUK AKŞEMSETTİN İ.H.O.

3-PARİS ORTAOKULU

3-PAZARKÖY İ.H.O.

5. SINIF KIZLAR KALELİ YAKAN TOP

1-AKYAZI KIZ ANADOLU İ.H.L.(ORTAOKULU)

2-ALİ ALTIPARMAK ORTAOKULU

3-KABAKULAK AKV. O.O.

3-TOPAĞAÇ ORTAOKULU

6. SINIF ERKEKLER TOMBİK OYUNU

1-ŞEHİT AHMET ÇONDUL O.O.

2-PARİS ORTAOKULU

3-TOBB. HÜSAMETTİN BAYRAKTAR O.O.

3-KABAKULAK AKV. O.O.

6.SINIF KIZLAR TOMBİK OYUNU

1-AKYAZI KIZ ANADOLU İ.H.L.(ORTAOKUL)

2-VAKIF ORTAOKULU

3-MEHMET KAYA O.O.

3-KABAKULAK AKV. O.O.