AKYAZI’DA UYUŞTURUCUYA BİR DARBE DAHA  2 GÖZALTI VAR

​​​​​​​Akyazı İlçe Emniyet Müdürlüğü polis sorumluluk bölgelerimizde yapılan çalışmalar ve 2 farklı operasyonlarda Esrar, metamfetamin, Silah, Mermi, Kelebek bıçak ele geçirilirken 2 kişi gözaltına alındı

Akyazı İlçe Emniyet Müdürlüğü polis sorumluluk bölgelerimizde yapılan çalışmalar ve 2 farklı operasyonlarda Esrar, metamfetamin, Silah, Mermi, Kelebek bıçak ele geçirilirken 2 kişi gözaltına alındı

M.C isimli şahsın Aracında ve İkametinde yapılan aramalarda 94 gram Esrar Maddesi,15 gram Metamfetamin Maddesi

U.S isimli şahsın İkametinde, ikametinin yanında bulunan Güvercin Kümesinde ve üzerinde yapılan aramalarda

3 adet kavanoz içinde ağırlığı 236,97 Gr olan esrar olduğu düşünülen madde,Küçük kutu içerisinde daralı ağırlığı 18,83 Gr olan esrar olduğu düşünülen madde,1 adet beyaz kağıda sarılı vaziyette daralı ağırlığı 2,31 Gr olan tütünle karışık esrar olduğu düşünülen madde, 2 adet metamfetamin kullanmaya yarayan cam pipo içinde eriyik vaziyette metamfetamin olduğu değerlendirilen madde, 1 adet üzerinde NOMAD ibaresi bulunan 410SB22-005905 seri numaralı 36 kalibre kısa namlulu ateşli silah, 2 adet 36 kalibre fişek,1 adet 9 mm çapında tabanca fişeği, 2 adet 7,65 mm çapında tabanca fişeği, 1 adet kelebek tabir edilen kesici kısmı ok şeklinde bıçak,1 adet beyaz kağıda sarılı vaziyette daralı ağırlığı 2,41 Gr olan esrar olduğu düşünülen madde,