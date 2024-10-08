Akyazı’da uyuşturucu operasyonları

​​​​​​​Akyazı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Fatih Mahallesinde C.T. (50) isimli kişiyi şüphe üzerine durdurdu ve arama yaptı. Üzerinde ruhsatsız silah bulunan C.T.nin evinde alınan izinle arama yapıldı.

Hazreti Muhammed'in dünyaya teşrifi dolayısıyla rebiyülevvel ayının 12'nci günü idrak edilen Mevlit Kandili, İslam dünyasının önemli gün ve geceleri arasında yer alıyor.

Akyazı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Fatih Mahallesinde C.T. (50) isimli kişiyi şüphe üzerine durdurdu ve arama yaptı. Üzerinde ruhsatsız silah bulunan C.T.nin evinde alınan izinle arama yapıldı. Aramada 48 adet mermi ve yarım kilodan fazla uyuşturucu ele geçirildi.

C.T. çıkarıldığı mahkeme tarafından serbest bırakıldı.

Jandarma’da boş durmadı

Akyazı İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerde boş durmadı. Salihiye Mahallesinde O.K. isimli şahsın evine operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda kubar esrar, uyuşturucu kullanma aparatı ve hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alının şahıs çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.