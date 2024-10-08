Akyazı Asayiş
Giriş Tarihi : 08-10-2024 22:10

Akyazı’da olaysız gün geçmiyor Akyazı’da bir kişi silahla vuruldu

​​​​​​​Akyazı eski günlere döndü. Hemen hemen her gün bir alay vuku buluyor. Bugünde Konuralp Mahallesinde bir evde meydana gelen olayda iddiaya göre K.A. isimli kişi evinde tüfekle vuruldu. 

Akyazı’da olaysız gün geçmiyor Akyazı’da bir kişi silahla vuruldu

Akyazı eski günlere döndü. Hemen hemen her gün bir alay vuku buluyor. Bugünde Konuralp Mahallesinde bir evde meydana gelen olayda iddiaya göre K.A. isimli kişi evinde tüfekle vuruldu.  Silah sesini duyan yakınları K.A.yı kanlar içinde buldu.

İhbar üzerine olay Polis ve Sağlık ekipleri sevk edildi. K.A. 112 ekipleri tarafından ilk müdahalenin ardından Akyazı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yarası ağır olduğu belirlenen K.A. daha sonra Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine nakledildi.

Emniyet güçleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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