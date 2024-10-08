Akyazı’da olaysız gün geçmiyor Akyazı’da bir kişi silahla vuruldu

​​​​​​​Akyazı eski günlere döndü. Hemen hemen her gün bir alay vuku buluyor. Bugünde Konuralp Mahallesinde bir evde meydana gelen olayda iddiaya göre K.A. isimli kişi evinde tüfekle vuruldu.

Hazreti Muhammed'in dünyaya teşrifi dolayısıyla rebiyülevvel ayının 12'nci günü idrak edilen Mevlit Kandili, İslam dünyasının önemli gün ve geceleri arasında yer alıyor.

Akyazı eski günlere döndü. Hemen hemen her gün bir alay vuku buluyor. Bugünde Konuralp Mahallesinde bir evde meydana gelen olayda iddiaya göre K.A. isimli kişi evinde tüfekle vuruldu. Silah sesini duyan yakınları K.A.yı kanlar içinde buldu.

İhbar üzerine olay Polis ve Sağlık ekipleri sevk edildi. K.A. 112 ekipleri tarafından ilk müdahalenin ardından Akyazı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yarası ağır olduğu belirlenen K.A. daha sonra Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine nakledildi.

Emniyet güçleri olayla ilgili inceleme başlattı.