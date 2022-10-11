AKYAZI’DA OKUL ÖNCESİ ÇOCUK ŞENLİĞİ COŞKUSU

​​​​​​​Akyazı Kaymakamlığı, Akyazı Belediyesi ve Akyazı İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde, okul öncesi eğitime dair farkındalığı artırmak amaçlı okul öncesi eğitim şenliği düzenlendi.

Akyazı Kaymakamlığı, Akyazı Belediyesi ve Akyazı İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde, okul öncesi eğitime dair farkındalığı artırmak amaçlı okul öncesi eğitim şenliği düzenlendi.

Çarşı içinde İlçedeki Okul öncesi öğrencilerinin yer aldığı şenliğe Akyazı Kaymakamı Yakup Güney ve İl Millî Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı ve Belediye Başkanı Bilal Soykan ile siyasi partilerin başkan ve üyeleri de katıldı.

başlayan şenlikte konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı “. Millî Eğitim Bakanlığımızın okul öncesi eğitime erişilebilmesi için ve özellikle 5 yaşındaki okullaşma oranını yüzde 100'e çıkartmak için çok ciddi yatırımlarının bulunduğunu, Bakanımız Sayın Mahmut Özer'in ilimize 21 yeni anaokulu yatırımı müjdesi verdiğini dile getirerek Sayın Bakanımıza şükranlarını ifade etti. 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılında da Valiliğimiz himayesinde Müdürlüğümüzce yürütülen ÖnceOkulÖncesi projesinin kapsamının genişletilerek devam ettirileceğini ifade eden Savaşçı, Akyazı Kaymakamı Yakup Güney ile Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan'a eğitime verdikleri desteklerden ötürü teşekkür ederek şenliğe dair çalışmalarda emeği bulunan İl ve İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü yöneticileriyle katkı sağlayan okul müdürlüklerini tebrik etti.

Kaymakam Yakup Güney ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Özdemir de yaptıkları konuşmalarda okul öncesi eğitimin önemine vurgu yaptılar.

Konuşmaların ardından şenliğin açılışı protokol ve öğrenciler birlikte yaptılar. Kaymakam ve beraberindekiler stantları teker teker gezerek öğrencilerin faaliyetlerine katıldılar ve öğrencilerle sohbet ettiler.

Belediye Başkanı Bilal Soykan da şenliği ziyaret ederek stantları ziyaret etti.

Protokol ve Siyasi Parti İlçe başkanlarının ve Velilerin yoğun ilgi gösterdiği şenlikte ; her okul kendilerine ait stantlarda akıl oyunları, fen ve doğa etkinliği , 3 boyutlu kitap sergisi, kum havuzu , boyama ve oyun hamuru şekillendirme, matematik eğitimi, müzik ve ritim gösterisi, tohum ekme, çömlek yapımı, ahşap boyama, şeker boya ve parmak boyama yapımı, drama, oyun, palyaço gösterisi, geleneksel çocuk oyunları ve yüz boyama etkinliklerini büyük bir başarı ile sergilediler.

ayrıca şişme çizgi film karakterleri ile kültürel değerleri yansıtan 'Nasrettin Hoca' da vardı. Palyaçoların da eşlik ettiği oyunlarda öğrencilerin mutluluğu ve heyecanının fotoğraf karelerine yansıdı.



