AKYAZI’DA ÖĞRETMENLER GÜNÜ COŞKULU BİR ŞEKİLDE KUTLANDI

​​​​​​​Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Baş öğretmenliği Kabul edişinin yıl dönümü olan 24 Kasım Öğretmenler günü tüm yurtta

Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Baş öğretmenliği Kabul edişinin yıl dönümü olan 24 Kasım Öğretmenler günü tüm yurtta olduğu gibi Akyazı’da da coşkulu bir şekilde kutlandı.

Akyazı’daki törenlerden ilki 24 Kasım Pazar günü Atatürk anıtı önünde yapıldı. 24 Kasım Pazar gününe denk geldiği için anıt önünde düzenlenen törene okul Müdürleri okulların bayrak ve flamaları ile katıldı.

Törende İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Can 2 öğretmen eşliğinde Atatürk Anıtına çelenk koyarak saygı duruşunda bulundu. Ardından da topluca İstiklal Marşı okundu.

25 Kasım Pazartesi günü Akyazı Nilüfer Hatun Mesleki, Teknik Anadolu Kız Meslek Lisesi’nin her yönü ile mükemmel olarak hazırlanmış programı gerçekleştirildi.

Batakköy Mahallesindeki Kız İmam Hatip salonunda gerçekleşen program bu güne kadar hazırlanmış programların en mükemmeli idi dense yeridir.

Okulun öğretmenleri Sümeyra Bal ve Gülçin Nilay Önal’ın profesyonellere taş çıkartacak sunuculuğu ile Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın söylenmesi ile başladı.

Programda daha sonra mesleğe yeni başlamış aday öğretmen Senagül İnce isimli genç bir öğretmenin duygularını ifade eden konuşması yer aldı.

Daha sonra da sırası ile İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Can ve ardından İlçe Kaymakamı Mustafa İkbal Eşki günün anlam ve önemini belirten konuşmalarını yaptılar.

Dünyanın bütün çiçeklerini adlı şiirinin okunmasının ardından Okulun Beden Eğitimi Öğretmeni Şirin Tosun yönetiminde meslekte 1 yılını başarı ile tamamlamış adaylıkları sona ermiş öğretmenlerin yemin töreni yapıldı.

Benim adım Öğretmen konulu Sinevizyon gösterisi, Halk oyunları ekibinin harmandalı zeybeği oyunu ve Öğretmenim adlı şiirinin okunmasının ardından da kısa bir tiyatro gösterisine yer verildi.

Programda daha sonra Emekliye ayrılan öğretmenlere şeref belgeleri Kaymakam Mustafa İkbal Eşki, Belediye Başkanı Bilal Soykan ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Bilal Soykan ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Can tarafından verildi.

Program Akyazı Anadolu Lisesi Öğretmeni Selim Sarıca’nın Müzik dinletisi ile sona erdi.

Programa Kaymakam Mustafa İkbal Eşki’nin yanı sıra Belediye Başkanı Bilal Soykan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Can, Okul Müdürleri, öğretmenler ve öğrencilerden oluşan kalabalık bir topluluk katıldı.