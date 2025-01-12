Akyazı’da “Öğrenci Sanayici El Ele Daha Güçlü Geleceğe” Projesi Tanıtım Toplantısı Düzenlendi.

​​​​​​​Akyazı’da, “Öğrenci Sanayici El Ele Daha Güçlü Geleceğe” sloganıyla proje tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.

Akyazı’da, “Öğrenci Sanayici El Ele Daha Güçlü Geleceğe” sloganıyla proje tanıtım toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya Akyazı Kaymakamı Mustafa İkbal Eşki, Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, Akyazı Milli Eğitim Müdürü Hasan Can, ATSO Başkanı Sadi Ömercikoğlu,Akyazı Madeni Sanatkarlar Odası Başkanı Sezgin Durmuş, iş insanları OPTİMAK STU firması sahibi Tansel Cavit Kulak, AYTAŞ HOME Adına Caner Ayaz, İş adamı Ali Koç , TOBB Hüsamettin Bayraktar Ortaokulu Müdürü Yunus Birincioğlu, AHİ EVRAN Ticaret Meslek Lisesi Müdürü İlyas Asan ile İNÖNÜ İLKOKULU Müdürü Gökhan Dilek katıldı.

Mesleki Eğitim Projesi Akyazı’da Başlıyor

Ülkede yaşanan kalifiye eleman ve nitelikli işçi sorununa çözüm bulmak amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı’nın pilot olarak Bursa, Sivas, Konya ve Burdur’da başlattığı “Beceri Geliştirme Programı” Akyazı’da da uygulanacak. Proje, 7. ve 8. sınıf öğrencilerini mesleki eğitime yönlendirmeyi hedefliyor. Proje kapsamında öğrencilerin mesleki eğitime yönelmesi sağlanarak, velilerde ve öğrencilerde farkındalık oluşturulması amaçlanıyor. Ortaokul sonrasında yapılacak meslek seçimlerine rehberlik edecek bu proje ile 13-14 yaşlarındaki ortaokul öğrencileri yaz tatillerinde zanaatkâr atölyelerinde lise eğitiminin temellerini atacak.

Ayrıca, öğrencilerin beceri ve yetenekleri erken yaşlarda keşfedilip lise ve üniversite eğitim süreçleri planlanacak. Toplantıda Açıklamalar İnönü İlkokulu Müdürü Cuma Gökhan Dilek, proje hakkında bilgi vererek şunları söyledi: “4 pilot ilde başlatılan mesleki ortaokul uygulamasında, işletmelerin kalifiye elemanlarını kendileri yetiştirmesi hedefleniyor. Ağaç yaşken eğilir mantığıyla, öğrencilerin el becerileri ölçülerek geleceğine yön verilmesi planlanıyor. Bu projeye önümüzdeki yıl başlanacak.” Projeye öncülük eden iş insanı Ali Koç ise konuşmasında şu ifadelere yer verdi: “Amacımız; tıp, hukuk, mühendislik gibi üniversiteleri kazanma ihtimali düşük, ancak pratik düşünme yeteneğine sahip, el becerileri güçlü, takım çalışmasına yatkın gençlerimizi doğru mesleklere yönlendirmek. Böylece gençlerimizi kötü alışkanlıklardan uzak tutarak yeteneklerine göre işletmelerde mesleklerle tanıştırmayı hedefliyoruz. Makine, kimya, robotik teknoloji, tekstil, hayvancılık, inşaat, mobilya, tarım ve gıda gibi sektörlerde tecrübe kazanmalarını sağlayacağız. Her meslek sahibi çocuk, gelecekte belki bir fabrika sahibi olacaktır. ‘Her Fabrika Bir Kaledir’ anlayışıyla gençlerimizin bu kaleleri inşa etmelerine destek olmayı amaçlıyoruz.”

Toplantı, projeye ilişkin detayların paylaşılması ve soruların yanıtlanmasıyla sona erdi.