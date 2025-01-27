AKYAZI’DA MİRAC KANDİLİ COŞKUSU

Mirac Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (s.a.v.) Allah'ın huzuruna kabul edildiği ve büyük hikmetlere tanık olduğu mübarek bir gecedir

Tüm İslam aleminde olduğu gibi Mirac gecesi Akyazı’da da coşku ile kutlandı.

Mirac Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (s.a.v.) Allah'ın huzuruna kabul edildiği ve büyük hikmetlere tanık olduğu mübarek bir gecedir

Miraç Kandili, miraç olayının yaşanması ise peygamberimizin Allah katına yükselişini ifade etmektedir. Hicretten yaklaşık 1,5 yıl önce Recep ayının 27. gecesinde Yüce Peygamberimiz Mekke'deki Mescid-i Haram'dan Kudüs'teki Mescid-i Aksa'ya götürülmüştür. Mekke'deki Mescid-i Haram'dan Kudüsteki Mescid-i Aksa'ya hızlı bir şekilde götürülen Peygamber efendimizin yaşadığı bu olaya İsra olayı denir. İsra suresinin başında miraç olayına işaret edilmiştir. Peygamber'in rabbine selam arz ettiği ve Allah'ın da onu selamladığı Tahiyyat duasındaki diyaloğun mirac olayı sırasında yaşadığı anlatılır. İslam'ın temel ibadetlerinden birinin beş vakit namaz olduğu emredildi. Bazı rivayetlere göre de miractan dönüş sırasında kendine cennet ve cehennem ile beraber buralarda olacak insanlar hakkında durumlar gösterildi. Biri uykuda diğeri de uyanık olmak üzere iki miractan da isra suresinde bahsedildi.

Ayette Mescid-i Aksa'nın çevresi ile beraber mübarek kılındığı da bildirilir. Çünkü burada Hz. Muhammed'den Hz. İsa'ya kadar birçok peygamber gelip geçmiş ve çoğu burada vefat ederek buraya gömülmüştür. Peygamber efendimiz de mucizevi bir şekilde buraya getirilerek sonrasında buranın kıble kabul edilmesi de Mescid-i Aksa ve çevresinin mübarek olduğunu göstermenin başka yoludur.

Miracın, İslam'ın gayesini sembolize eden üç hediyesi olduğuna işaret eden Gülden; “Peygamber Efendimiz (s.a.v.), miraçtan üç büyük hediye ile dönmüştür: Birincisi gözümün nuru, müminlerin miracı dediği namaz; ikincisi Bakara suresinin son iki ayeti, üçüncüsü de istikametini imana çeviren herkesin sonunda cennete gireceği müjdesidir.

Bu kutsal gecenin faziletlerinden yararlanmak isteyen Akyazı’lılar Darul Kurra, Cevat Ayhan Kubbeli Yeni Cami, Merkez Yeni Camii, Yunus Emre Camii ve diğer camileri doldurdu. Okunan Kuran-ı Kerim ilahiler ve sonunda yapılan dualara iştirak ederek Allah’tan af dilediler.

Kılınan yatsı namazının ardından Cami çıkışlarında cemaate çeşitli ikramlarda bulunuldu.