Akyazı’da mahalleler doğalgazla buluşuyor

​​​​​​​2019 ile 2024 yılları arasında 16 mahallesine doğalgaz bağlanan Akyazı’da AGDAŞ’ın 2024 yılı yatırım programı kapsamında Batakköy, Yuvalak, Yahyalı ve Kabakulak Mahalleleri de doğalgaz ile buluşuyor.

2019 ile 2024 yılları arasında 16 mahallesine doğalgaz bağlanan Akyazı’da AGDAŞ’ın 2024 yılı yatırım programı kapsamında Batakköy, Yuvalak, Yahyalı ve Kabakulak Mahalleleri de doğalgaz ile buluşuyor.

Batakköy Mahallesi’nde başlayan doğalgaz çalışmalarını Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Öztürk ile birlikte inceleyen Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, vatandaşları doğalgazın konforu ile buluşturmak çalışmaya devam edeceklerini ifade etti. Doğalgaz olmayan mahallelere bu imkânın ulaşması için Akyazı Belediyesi olarak önemli adımlar attıklarını ifade eden Belediye Başkanı Bilal Soykan, “ 2019 yılında göreve geldiğimiz günden itibaren ilçemizdeki doğalgazlı mahalle sayısının artması için yoğun bir çaba sarf ettik. Bu çalışmalarımız kapsamında belediye meclisimizde imar planı olmayan mahallelerimize doğalgaz bağlanabilmesi için örnek bir karar alarak sorunu ortadan kaldırdık. 5 yıllık görev süremizde 16 mahallemizi doğalgaz ile buluşturduğumuz Akyazı’mızda inşallah yeni dönemde ova mahallelerimizde doğalgazsız köy kalmaması için yoğun bir çalışma gerçekleştireceğiz” ifadelerini kullandı.

AGDAŞ ile koordineli şekilde çalıştıklarını ifade eden Başkan Soykan, “ 2024 yılı yatırım planı kapsamında Batakköy, Yuvalak, Yahyalı ve Kabakulak Mahallelerimizi doğalgaz ile buluşturacağız. İnşallah bu mahallelerimizin tamamlanmasının ardından diğer mahallelerimizle ilgili de çalışmalar gerçekleştireceğiz. Hemşerilerimize vermiş olduğumuz sözleri tutmaya, vatandaşlarımızı hizmetle buluşturmaya durmadan yorulmadan çalışarak devam edeceğiz” dedi.