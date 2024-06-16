AKYAZI'DA KURBAN BAYRAMI İLK DEFA BAYRAMDAN ÖNCE KUTLANDI

​​​​​​​Akyazı’da Kurban Bayramı tarihinde ilk defa bayramdan bir gün önce kutlandı. Kaymakamlık Bayram öncesi Basına gönderdiği yazılı bilgilendirmede Halkla bayram kutlamasının 15 Haziran 2024 Cumartesi

Akyazı’da Kurban Bayramı tarihinde ilk defa bayramdan bir gün önce kutlandı. Kaymakamlık Bayram öncesi Basına gönderdiği yazılı bilgilendirmede Halkla bayram kutlamasının 15 Haziran 2024 Cumartesi günü saat 14.00 yapılacağını açıklamış, bir gün sonra kutlama tarihini bayramın 2. Günü saat 14.00 yapılacak şeklinde değiştirmişti. Kaymakamlık son dakikada tekrar karar değiştirerek kutlamanın ilk yazısında belirtildiği gibi 15 Haziran Cumartesi günü yapılacağını duyurdu.

Kutlama dolayısı ile saat 14.00 te Alparslan Türkeş tesislerinde bir araya gelen Protokol ve Akyazı halkı bayramlaşmayı gerçekleştirdi. Bir çok vatandaş bayram kutlamasının niçin bayram günü değil de arife günü olduğunu merak ettiklerini dile getirdiler.

Tebrikleşmenin ardından Belediye Başkanı Bilal Soykan ve Kaymakam Mustafa İkbal Eşki birer konuşma yaparak tüm Akyazı’lıların bayramlarını kutladılar.

Törende görev süresi sona eren ve başka bir yere atanan İlçe Jandarma komutanı Aksoy Ağtürk’te söz alarak Akyazı’lılara veda etti.

Akyazı’daki Bayram kutlaması yapılan dua ile sona erdi.

Protokol daha sonra Devlet Hastanesi ve İtfaiyeye uğrayarak buralarda çalışanların ve hastaların bayramlarını kutladılar.