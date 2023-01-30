Akyazı’da kandil kutlaması

​​​​​​​Ülkemizin her camisinde olduğu gibi Akyazı’da ki camilerde de Regaip kandili okunan kuran-ı kerim ve yapılan dualarla kutlandı.

Ülkemizin her camisinde olduğu gibi Akyazı’da ki camilerde de Regaip kandili okunan kuran-ı kerim ve yapılan dualarla kutlandı.

Akyazı Baraka camide kutlama yapan camilerden biriydi. Cami İmam Hatibi Yasin Yılmaz ve Kadir Kurtoğlu kutsal gece nedeniyle kuran-ı kerim okudular ve kutlamayı yaptıkları dua ile sonlandırdılar.

Baraka Cami Dernek başkanı Hasan Kaliç ve yönetim kurulu üyeleri de namaz çıkışı camilerinde ibadet yapan tüm cemaate yemek ikramında bulundular. Yapılan ikramdan hoşnut kalan cemaat Dernek başkan ve yönetimine teşekkür etti.

Dernek başkanı Hasan Kaliç’de her kandil gecesinde cemaate izzet ikramda bulunmayı geleneksel hale getirdiklerini, bu geleneklerini bir müddettir sürdürdüklerini söyledi ve yaptıkları ikram için kendilerine maddi destek sağlayanlara teşekkür etti.