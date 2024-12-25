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AKYAZI’DA İSTKLAL MARŞI’NI GÜZEL OKUMA YARIŞMASI YAPILDI

Akyazı Güncel 9 OKUNMA

AKYAZI’DA İSTKLAL MARŞI’NI GÜZEL OKUMA YARIŞMASI YAPILDI

Okullarında yapılan yarışmada birinci olan öğrencilerin katıldığı, ilkokul ve ortaokullar arasında iki kategoride yapılan 27 Okulun katıldığı Yarışmada dereceye giren öğrenciler e ödülleri

Akyazı’da Mehmet Akif Ersoy’un yazdığı İstiklal Marşının 10 kıtasını ezbere okuma yarışması düzenlendi. Okullarında yapılan yarışmada birinci olan öğrencilerin katıldığı, ilkokul ve ortaokullar arasında iki kategoride yapılan 27 Okulun katıldığı Yarışmada dereceye giren öğrenciler e ödülleri törenle verildi. Yarışmada dereceye giren öğrenciler önümüzdeki günlerde Sakarya'da yapılacak olan il yarışmasında Akyazı'yı temsil edecekler. Az sayıda seyirci önünde yapılan yarışmada dereceye giren öğrenciler ve okulları şöyle sıralandı. İlkokul Kategorisi 1. Topağaç İlkokulu Zehra YILDIZ 2. Kabakulak AKV İlkokulu Tuana Ravza AYDIN 3. Nevruz Banoğlu İlkokulu Sena TÜRKER Ortaokul Kategorisi 1. Akyazı Kız Anadolu İmam Hatip Ortaokulu Selen GEDİK 2. Vakıf Ortaokulu Zürre ALGÜL 3. TOBB Hüsamettin Bayraktar Ortaokulu Elif Elçin SAYIN