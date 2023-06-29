AKYAZI’DA İKİ ACI KAYIP

​​​​​​​Bu gün Akyazı’nın değerli iki insanı daha hayatını kaybetti. Bunlardan ilki

Bu gün Akyazı’nın değerli iki insanı daha hayatını kaybetti. Bunlardan ilki

Ömercikler mahallesi halkından İlçemiz esnaflarından Muhammet, Ömer ve Halil Berberoğlu’nun babaları, İlhan Berberoğlu’nun kardeşi, Yılmaz Berberoğlu’nun abisi Metin ve Zafer Berberoğlu’nun amcaları Aydın Berberoğlu vefat etmiştir cenazesi bugün Gazi Süleymanpaşa Caminde kılınan ikindi namazını müteakip Küçücek aile mezarlığına defnedildi.

Oğlu : Muhammet Berberoğlu-0544 654 50 90

Bir diğer vefat eden ise aslen Dokurcun Pınarbaşı Mahallesi halkından olup Akyazı Konuralp Mahallesinde ikamet eden Kadir Duran'ın Babası, Bülent Denksoy ve Barış Öztürk'ün Kayınpederleri emekli sağlık memuru Zeki Duran’dı.

Zeki Duran’ın Cenazesi bugün Gazi Süleyman Paşa Camii'nde kılınan Öğlen Namazını müteakip Dokurcun Pınarbaşı mahallesi aile mezarlığına defnedildi.

Oğlu: Kadir Duran- 0533 473 60 32

Her iki Merhuma Cenabı Allah’tan rahmet yakınlarına ve sevenlerine sabırlar dileriz. BİZİM AKYAZI