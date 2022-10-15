Akyazı’da görev yapan din görevlileri  Hafta nedeniyle toplandılar

Gazi Süleyman Paşa cami müezzin kayyımı Yusuf Demirci’nin kuran-ı kerim okumasının ardından İlçe Müftüsü Kamil Özcan Demir günün anlam ve manasına ilişkin konuşma yaptı.

Camiler ve din görevlileri haftası nedeniyle Akyazı Müftülüğü tarafından düzenlenen program Müderris Hacı Rızvan Efendi Kuran kursu konferans salonunda yapıldı.

Gazi Süleyman Paşa cami müezzin kayyımı Yusuf Demirci’nin kuran-ı kerim okumasının ardından İlçe Müftüsü Kamil Özcan Demir günün anlam ve manasına ilişkin konuşma yaptı.

Daha sonra meslekte 30 yılını doldurmuş olan ve İl Müftülüğü tarafından İlçe Müftülüğüne gönderilen “teşekkür belgeleri” İlçe Müftüsü tarafından hak sahiplerine verildi.

Düzenlenen program emekli din görevlisi Mustafa Asan’ın yaptığı dua ve akabinde yapılan ikramla son buldu.