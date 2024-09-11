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AKYAZIDA GENİŞ KAPSAMLI GÜVENLİK TOPLANTISI

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AKYAZIDA GENİŞ KAPSAMLI GÜVENLİK TOPLANTISI

​​​​​​​2024-2025 Eğitim ve Öğretim yılının başlaması ile birlikte Akyazı Kaymakamlığı geniş kapsamlı bir toplantı düzenliyor.

2024-2025 Eğitim ve Öğretim yılının başlaması ile birlikte Akyazı Kaymakamlığı geniş kapsamlı bir toplantı düzenliyor. Büyük Şehir Belediyesi Sosyal Gelişim Merkezi salonunda düzenlenecek olan toplantıya Kaymakam, İlçe Jandarma Komutanı, İlçe Emniyet Müdürü, İlçe Milli Eğitim Müdürü, Okul Müdürleri, Okul Aile Birliği Başkanları ve Öğrenci Servisi Temsilcileri katılacak. 12 Eylül 2024 Perşembe günü(Yarın) saat 14.30 da Akyazı Sosyal Gelişim Merkezi Konferans salonunda yapılacak toplantıda 2024-2025 Eğitim ve Öğretim Yılında alınacak Güvenlik Tedbirleri görüşülecek ve ilgililerin görüşleri alınacak.