AKYAZI’DA GAZ ZEHİRLENMESİ 3 ÖLÜ 1 AĞIR YARALI

​​​​​​​Akyazı ilçe merkezindeki bir apartmanda gaz kaçağından meydana gelen olayda 3 kişi zehirlenerek hayatını kaybederken bir kişi de

Akyazı ilçe merkezindeki bir apartmanda gaz kaçağından meydana gelen olayda 3 kişi zehirlenerek hayatını kaybederken bir kişi de yarı baygın bir şekilde hastaneye kaldırıldı.

Akyazı ilçesi Ömercikler Mahallesi'ndeki bir apartman dairesinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre 4 kişilik Zengin ailesi yakınlarını arayarak ailece rahatsızlandıklarını belirterek evlerine çağırdı. Eve gelen yakınları Anne Hacer Zengin, baba Abdurrahman Zengin ve 16 yaşındaki Zeynep Zengin'i ve 17 yaşındaki Emirhan’ı yerde hareketsiz yatarken buldu.

Durumun 112 ekiplerine haber verilmesi ile olay yerine gelen 112 ekipleri yaptığı kontrollerde Anne Hacer Zengin, baba Abdurrahman Zengin ve 16 yaşındaki kızı kızları Zeynep’in öldüğünü belirlerken yaşam belirtileri gösteren 17 yaşındaki oğulları Emirhan Zengin’e ilk müdahaleleri yaptıktan sonra Akyazı Devlet Hastanesine sevk edildi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin incelemeleri sonrası Anne Hacer Zengin, baba Abdurrahman Zengin ve 16 yaşındaki kızı kızları Zeynep’in cenazeleri tabutla yakınları ve komşuları tarafından evlerinden cenaze aracına taşındı.