Akyazı’da fide bizden üretim sizden Projesi hayata geçiriliyor

​​​​​​​Bakanlığın tarım arazilerinin kullanımının etkinleştirilmesi adına yüzde 50’si hibe olmak üzere “ fide bizden üretim sizden” projesi kapsamında Akyazı İlçe Tarım Müdürlüğü ilk etapta Çatalköprü

Bakanlığın tarım arazilerinin kullanımının etkinleştirilmesi adına yüzde 50’si hibe olmak üzere “ fide bizden üretim sizden” projesi kapsamında Akyazı İlçe Tarım Müdürlüğü ilk etapta Çatalköprü Mahallesinde 4 üreticiye 155 bin 500 adet marul fidesi dağıtımını gerçekleştirdi.

İkinci etapta Vakıf ve Yahyalı mahallesinde iki üreticiye 15 bin adet marul fidesi dağıtımı yapacaklarını söyleyen İlçe Tarım Müdürü Veysel Meydan her iki etapta toplam olarak 170 bin 500 adet marul fidesi dağıtımını yapmış olacağız. Adedi bir lira 60 kuruş olan fidelerin yüzde 50’si hibe olduğu için üretici aldığı fidenin sadece yarı parasını ödeyecek dedi.

Veysel Meydan projenin uygulanmasında kendilerine desteklerini esirgemeyen İl Tarım Müdürü Ali Ulvi Özerdem ile Şube Müdürü Mehmet Ali Altun’a teşekkür ederken, üreticilere de bereket ve bol kazanç temennisinde bulundu.