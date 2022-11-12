Akyazı’da fidanlar toprakla buluştu

Ağaç bayramı münasebetiyle Akyazı’ya bağlı Osmanbey Mahallesine eğitim ve öğretimini sürdürmekte olan Nahit Menteşe İlkokulu bahçesinde bir tören düzenlendi.

Orman Bakanlığının 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Bayramında “ Bugün fidan yarın nefes” “ Geleceğe nefes dünyaya nefes” sloganları ile çıktığı yolda yurdumuzun her köşesinde olduğu gibi Akyazı İlçesinde de fidanlar toprakla buluşturuldu.

Ağaç bayramı münasebetiyle Akyazı’ya bağlı Osmanbey Mahallesine eğitim ve öğretimini sürdürmekte olan Nahit Menteşe İlkokulu bahçesinde bir tören düzenlendi.

Saygı duruşu ile başlayan ve istiklal marşımızın söylenmesi ile devam eden törende ilk konuşmayı Okul Müdürü Erol Açıker yaptı. Açıker okulu ile ilgili bilgiler verdikten sonra ağaçların ve ormanların korunması gerektiğinin altını çizdi ve herkesi Orman Bakanlığı tarafından başlatılan fidan dikim seferberliğine davet etti.

Bu yıl ki hedefimiz 120 bin fidan dikimidir

Kürsüye gelen Akyazı Orman İşletme Müdürü Erkan Kılıç Türkiye yüzölçümünün yaklaşık yüzde 30’nun orman, Akyazı’da ise bu oranın yüzde 50 olduğunu söyledi ve ormanlar gezegenimizin akciğeridir dedi.

Eski zamanlarda yeryüzünün büyük bir kısmının ağaçlarla kaplı olduğunu, ilerleyen yıllarda insanların bilinçsizce davranışları yüzünden ormanların yok edildiğini ve ağaçların yerini çoraklaşan topraklar, bozkırlar ve çöllerin aldığını söyleyen Akyazı Orman İşletme Müdürü Erkan Kılıç, ormanlara zarar vermenin yasalarımıza göre suç olduğunu ve orman suçlarının bağışlanamaz suçlar arasında olduğunu söyledi.

“Yaş kesen baş keser” “ Sana gölge veren ağacı kesme” “ Ormana nasıl haykırırsan, öyle karşılık alırsın” Bir kuşağın diktiği ağacın gölgesinde gelecek kuşaklar serinler” “ Ağaçsız memleket duvaksız geline benzer” “ Ağaca beşikten mezara kadar muhtacız” “ Ağaç diken kendisinden başkasını da sevdiğini gösterir” gibi büyüklerin veciz sözlerinden sonra Peygamberimiz Hz. Muhammet’in “ Ağaç dikip gölgesinde halkı dinlendirmek gibi insanın kıyamet gününde hesabına yarar bir erdem yoktur” sözü ile Atatürk’ün “Yeşil görmeyen gözler, renk zevkinden yoksuldur. Burasını öyle ağaçlandırın ki, kör bir insan dahi yeşillikler arasında olduğunu anlasın” sözlerini belirttikten sonra 2022 yılı içinde hedeflerinin Akyazı Orman İşletme Müdürlüğü olarak 120 bin fidan dikme olduğu söyleyerek konuşmasını tamamladı.

Nahit Menteşe İlkokulu öğrencilerinin okudukları şiir ve söyledikleri şarkılardan sonra protokol ile törene katılanların fidan dikimi ile tören son buldu.

Kimler katıldı

Düzenlenen ağaç bayramı törenine Kaymakam Yakup Güney, Belediye Başkanı Bilal Soykan, Cumhuriyet Başsavcısı Ufuk Turan, İlçe Emniyet Müdürü Hasan Fehmi Talay, J.Teğmen İlhan Girgin, AKP, CHP ve MHP İlçe başkanları, Oda başkanları, Muhtarlar ve başkanı, Daire Müdürleri, öğretmen ve öğrencilerle ormancılar ve vatandaşlar katıldı.