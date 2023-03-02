AKYAZI’DA EZANI GÜZEL OKUMA KURSU SONA ERDİ  MEZUNLAR BELGELERİNİ TÖRENLE ALDI

“Ezanı Güzel Okuma Kursu” Muhteşem Kapanış Programı İle 2. Mezuniyetlerini Verdi. Diyanet İşleri Başkanlığı’mızın Hizmet İçi Eğitim Kursu kapsamında

“Ezanı Güzel Okuma Kursu” Muhteşem Kapanış Programı İle 2. Mezuniyetlerini Verdi.

Diyanet İşleri Başkanlığı’mızın Hizmet İçi Eğitim Kursu kapsamında İlçe müftülüğünce açılan “Ezanı Güzel Okuma Kursu” yapılan kapanış programı ile sona erdi.

06.02.2023 tarihinde başlayan “Ezanı Güzel Okuma Kursu” Kurs sonu Programı İlçemiz Gazi Süleymanpaşa Camiinde öğle Namazı öncesi icra edildi. Programa Sakarya İl Müftü Vekili Burhan Bilgin, İl Müftü Yardımcısı Mehmet Şahin, İlçe müftüsü Kamil Özcan Demir, Ezanı Güzel Okuma Kursu kurs öğreticisi İstanbul İli Süleymaniye Camii Başmüezzin Kayyyım’ı Mehmet Koçyiğit’in ve yoğun bir cemaatin katılımları ile gerçekleştirildi.

Ezanı Güzel Okuma Kursuna 20 kursiyer İmam Hatip ve Müezzin Kayyım Katıldı. Program Reşadiye Camii İmam Hatibi Ayhan Işık’ın Kur’an’ı Kerim tilaveti ile başladı. Daha sonra kursiyerler toplu halde ilahiler okudular. İlahilerin ardından Topağaç Mahallesi Camii İmam Hatibi Mustafa Pamuk Saba makamında, Reşadiye Camii İmam Hatibi Selman Kahveci Uşşak makamında, Kızılcıkorman Mahallesi Camii İmam Hatibi Numan Ayhan Rast makamında, Yongalık Mahallesi Civek Camii İmam Hatibi Sinan İlhan Segah makamında, Mansurlar Mahallesi Camii İmam Hatibi Numan Özdemir Hicaz makamında Ezan’ı Muhammediye okudular. Çıldırlar Mahallesi Aşağı Camii İmam Hatibi Harun Cüni tarafından Dilkeşhaveran makamında sala okundu.

Program İl Müftü Vekili Burhan Bilgin, İl Müftü Yardımcısı Mehmet Şahin ve Akyazı Müftüsü Kamil Özcan Demir’in kursiyerlere verdiği katılım belgeleri ile devam etti.

Belge takdiminin ardından Sakarya İl Müftü Vekili Burhan Bilgin tarafından Kurs öğreticisi Mehmet Koçyiğit hocamıza plaket takdiminde bulundu.

Program; Sakarya İl Müftü Vekili Sayın Burhan Bilgin hocamızın yaptığı dua ile sona erdi.