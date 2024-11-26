AKYAZI’DA EMEKLİ VE YENİ ÖĞRETMENLERE YEMEKLİ ÖĞRETMENLER GÜNÜ KUTLAMASI

​​​​​​​Akyazı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ilçede yaşamlarını sürdüren emekli öğretmenler ile İlçede bu yıl göreve başlayan öğretmenler onuruna bir yemek düzenleyerek 24 Kasım öğretmenler günlerini kutladı.

Akyazı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ilçede yaşamlarını sürdüren emekli öğretmenler ile İlçede bu yıl göreve başlayan öğretmenler onuruna bir yemek düzenleyerek 24 Kasım öğretmenler günlerini kutladı.

Akyazı Öğretmenevi Müdürü Fatih Yılmaz’ın açılış konuşması ve kendi yazmış olduğu şiirini okuması, 24 Kasım öğretmenler gününü kutlamasının ardından hep birlikte yemekler yenildi.

Yaklaşık 250 öğretmenin katıldığı yemekte yıllar önce emekli olmuş birbirlerini görememiş olan öğretmenlerin sohbetleri ve hasret gidermeleri görülmeye değer sahneleri oluşturdu.

Yemek sırasında Müzik Öğretmeni Süha Ak yönetiminde çoğunluğu öğretmenlerden oluşan orkestra da birbirinden güzel halk türkülerini seslendirerek emekli öğretmenlerine müzik ziyafeti çektiler.

Yemeğe Emekli ve yeni öğretmenlerin yanı sıra Belediye Başkanı Bilal Soykan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Can şube Müdürleri katıldılar. Yemekte ilgi odağı olan Belediye Başkanı masa masa dolaşarak hal hatır sordu ve öğretmenlerin 24 Kasım öğretmenler günlerini ve onlarla Hatıra fotoğrafları çektirdi.

Yemek çıkışında teşekkür ederek salondan ayrılan öğretmenlere İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Can tarafından birer karanfil taktim edilerek teşekkür edildi.